Доходы Азербайджана от экспорта лесного фундука выросли

БАКУ /Trend/ - В январе-июле этого года из Азербайджана было экспортировано лесного фундука на сумму 82 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на августовский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно информации, экспорт лесного фундука увеличился на 28,5 млн долларов США или на 53,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, за первые семь месяцев прошлого года из Азербайджана было экспортировано лесного фундука на 53,5 миллиона долларов США.

Отметим,что экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору в январе-июле 2025 года увеличился на 11,4% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составил 2,09 миллиарда долларов США.

