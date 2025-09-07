Увеличился объем кредитов, выданных субъектам микропредпринимательства в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - На конец июля текущего года объем кредитов, выданных субъектам микропредпринимательства в Азербайджане, составил 3,288 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка Азербайджана.

Согласно информации, это на 85,6 млн манатов или на 2,7%, больше показателя на конец июня и на 515,2 млн манатов или на 18,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Следует отметить, что к концу июля текущего года объём бизнес-кредитного портфеля азербайджанских банков составил 15,056 млрд манатов. Это на 87,9 млн манатов или на 0,6% меньше показателя за предыдущий месяц и на 1,1 млрд манатов или на 8,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года.