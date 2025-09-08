Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Азербайджане вырос объем транзакций, проведенных в AZIPS

Экономика Материалы 8 сентября 2025 06:14 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - В июле текущего года объём транзакций, проведённых в Национальной системе расчётов в режиме реального времени (AZIPS), превысил 76,4 млрд манатов, а количество - 218,5 тыс. единиц.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с показателями того же месяца 2024 года объём транзакций, проведённых в этой системе, увеличился на 22,3 млрд манатов или на 41,2%, а количество - на 4,4 тыс. единиц или на 2%.

В июле 2024 года объём транзакций, проведённых в стране через AZIPS, превысил 54,1 млрд манатов, а количество - превысило 214,1 тыс. единиц.

