Восемь стран ОПЕК+ снизят добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки

БАКУ /Trend/ - 7 сентября восемь стран ОПЕК+ - Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - провели встречу в онлайн формате для оценки ситуации на мировом рынке нефти, сообщает Trend со ссылкой на ОПЕК.

Ссылаясь на стабильные экономические перспективы и благоприятные фундаментальные показатели рынка, группа стран приняла решение о дополнительной корректировке добычи на 137 000 баррелей в сутки по сравнению с добровольным сокращением на 1,65 млн баррелей в сутки, объявленным в апреле 2023 года. Сообщается, что изменение вступит в силу в октябре 2025 года с возможностью постепенного восстановления объемов в зависимости от рыночных условий.

Страны подтвердили свою приверженность Декларации о сотрудничестве и подчеркнули гибкость в плане приостановки или отмены предыдущих добровольных сокращений, включая сокращение на 2,2 млн баррелей в сутки, объявленное в ноябре 2023 года. Они также обязались полностью компенсировать любое перепроизводство с января 2024 года.