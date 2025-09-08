Назван объем грузоперевозок автотранспортом в Иране за 5 месяцев

БАКУ/ Trend/ - За первые пять месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 августа 2025 года) в Иране автотранспортом было перевезено около 236 миллионов тонн грузов по различным провинциям страны.

Как сообщает Trend, об этом заявил в ходе брифинга генеральный директор управления грузоперевозок Организации транспорта и дорог Ирана Мехрад Хамдоллахи.

По его словам, за указанный период автотранспортом было перевезено 46 миллионов тонн сельскохозяйственной, животноводческой и пищевой продукции, а также 73 миллиона тонн строительных и горнодобывающих материалов.

Хамдоллахи отметил, что за этот период из портов страны было доставлено 10 миллионов тонн необходимых продуктов (пшеница, ячмень, соя, растительное масло и др.) по различным провинциям.

Представитель организации добавил, что в настоящее время средний возраст грузовиков в стране составляет менее 19 лет, а более 552 тысяч водителей работают на грузовых автомобилях.

Хамдоллахи также сообщил, что за пять месяцев пикапами было перевезено 128 тысяч тонн грузов по различным провинциям страны.

Отметим, что в Иране в настоящее время эксплуатируется 2 793 км автомагистралей, 45 170 км магистральных дорог и основных дорог.