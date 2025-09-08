SOCAR рассматривает проект гибридной газификации в Северной Македонии (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) рассматривает проект гибридной газификации в Северной Македонии.

Об этом сказал Trend глава регионального офиса SOCAR на Балканах Мурад Гейдаров.

"Мы начали поставки газа в Северную Македонию. Рассматриваем проект гибридной газификации для этой страны. Есть возможность транспортировки сжатого газа с территории Болгарии в Северную Македонию для газификации, прежде всего, некоторых социальных объектов. В целом социальная направленность наших усилий на Балканах достаточно сильная. Поэтому мы предполагаем, что можем использовать опыт Болгарии и поставлять сжатый газ на автомобильном транспорте из Болгарии в Северную Македонию для социальных клиентов - медицинских учреждений, учебных заведений и так далее", - сказал он.

Глава SOCAR Balkan отметил, что компания изучает, как эта страна хочет решать вопросы своей энергетической безопасности.

"Северная Македония возлагает большие надежды на терминал в Александруполисе (Греция). Оттуда планируется строительство газопровода Греция-Северная Македония. То есть они прилагают усилия для диверсификации источников газа. Азербайджан является очень надежным партнером для Северной Македонии. Мы это продемонстрировали, когда начали поставлять газ в эту страну. В целом, я предполагаю, что у нас получится реализовать проект гибридной газификации в Северной Македонии и одновременно обеспечить дальнейшие поставки газа на рынок этой страны", - добавил М.Гейдаров.