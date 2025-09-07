Секретариат ОЭС принял участие в Форуме по ЦУР в Северной и Центральной Азии в Алматы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Секретариат Организации экономического сотрудничества (ОЭС) принял активное участие в 9-м Многостороннем форуме стран Северной и Центральной Азии по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР), который состоялся 4-5 сентября 2025 года в гибридном формате в казахстанском городе Алматы, сообщает Trend со ссылкой на ОЭС.

В этом году на Форуме присутствовали государства-члены ЭСКАТО ООН, а также международные и региональные организации. Тема Форума: «Преобразовательные, справедливые, инновационные и скоординированные действия по реализации Повестки дня на период до 2030 года и ее ЦУР для обеспечения устойчивого будущего для всех».

В ходе пятой сессии мероприятия, посвященной ЦУР 17 – Партнерству ради достижения целей, директор по кадрам и устойчивому развитию ОЭС Хусну Текин выступил с основным докладом на тему «Укрепление средств реализации и активизация глобального партнерства в интересах устойчивого развития с тематическим акцентом на региональное сотрудничество».

В презентации были освещены текущие инициативы ОЭС по продвижению ЦУР, включая организацию целевых мероприятий и разработку Плана действий по усилению согласованности политики в области устойчивого развития в регионе, а также рассказал о ключевых результатах 1-го Форума ОЭС по устойчивому развитию, который недавно состоялся в Аркадаге, Туркменистан, с 27 по 30 апреля.

Хусну Текин также подчеркнул решающую роль согласованности политики и сотрудничества между региональными организациями для успешного достижения ЦУР, отметив при этом такие проблемы, как потребность в стандартизированных данных для точного измерения прогресса в достижении ЦУР, дефицит финансовых ресурсов, проблемы миграции и последствия изменения климата.