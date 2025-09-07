Увеличился объем торговых операций между Азербайджаном и Грузией

БАКУ /Trend/ - В январе-июле этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Грузией составил 464,8 миллиона долларов США.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, это на 102,7 миллиона долларов США или на 28,4 процента больше по сравнению с показателем за те же месяцы 2024 года.

За отчетный период торговля с Грузией составила 1,61 процента от общего торгового оборота Азербайджана, при этом Грузия заняла десятое место среди стран с наибольшим объёмом торговых операций с Азербайджаном.

В январе–июле текущего года объем экспорта товаров из Азербайджана в Грузию составил 382,2 миллиона долларов США, что на 75,4 миллиона долларов США или на 24,6 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В то же время, в январе-июле 2025 года из Грузии в Азербайджан было выполнено импортных операций на сумму 82,6 миллиона долларов США, что на 27,3 миллиона долларов США или 49,5 процента больше, чем годом ранее.

Кроме того, за январь–июнь 2025 года из Азербайджана в Грузию было экспортировано товаров ненефтяного происхождения на сумму 183,5 миллиона долларов США, что на 48 миллионов долларов США или на 35,4 процента больше по сравнению с первым полугодием 2024 года.

В отчетный период экспорт товаров ненефтяного происхождения в Грузию составил 8,79% от общего объема азербайджанского экспорта, благодаря чему страна заняла четвёртое место среди основных импортеров азербайджанских ненефтяных товаров.

Отметим, что в январе-июле 2025 года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 28,8 миллиарда долларов США. Это на 7,25% больше, чем за тот же период прошлого года.

Из общего объема внешнеторгового оборота 15,2 миллиарда долларов США приходится на экспорт, а 13,6 миллиарда долларов США — на импорт, при этом экспорт в годовом выражении снизился на 5,4%, а импорт вырос на 26,1%.

В результате во внешней торговли образовалось положительное сальдо в размере 1,6 миллиарда долларов США, что в годовом выражении составляет снижение в 3,3 раза.