В Азербайджане сократились транзакции по клиринговой системе

БАКУ /Trend/ - В июле текущего года объём транзакций, проведённых через Систему клиринга розничных платежей в Азербайджане, превысил 4,6 млрд манатов, а количество - 10,4 млн единиц.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года объём транзакций, проведённых через Систему клиринга розничных платежей, сократился на 240,7 млн ​​манатов или 4,9%, а количество - примерно на 3,2 млн единиц или 23,7%.

За отчётный период сумма одного платежа по транзакциям, проведённым через Систему клиринга розничных платежей, составила 449,3 маната.

Следует отметить, что в июле 2024 года объём транзакций, проведённых через Систему клиринга розничных платежей в стране, составил 4,9 млрд манатов, а количество - 13,6 тыс. единиц.

