Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 8 сентября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 8 сентября.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9913 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0412 маната, 100 российских рублей - 2.0786 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1.7
|EUR
|1.9913
|AUD
|1.1155
|BYN
|0.5707
|BGN
|1.0183
|AED
|0.4628
|KRW
|0.1222
|CZK
|0.0816
|CNY
|0.2383
|DKK
|0.2667
|GEL
|0.6312
|HKD
|0.2181
|INR
|0.0193
|GBP
|2.2944
|IRR
|0.0297
|SEK
|0.1811
|CHF
|2.1318
|ILS
|0.5098
|CAD
|1.2289
|KWD
|5.5678
|KZT
|0.3169
|QAR
|0.4664
|KGS
|0.0195
|HUF
|0.5064
|MDL
|0.1021
|NOK
|0.1695
|UZS
|0.0136
|PKR
|0.6021
|PLN
|0.4683
|RON
|0.3923
|RUB
|2.0786
|RSD
|0.017
|SGD
|1.3228
|SAR
|0.4531
|xdr
|2.3275
|TRY
|0.0412
|TMT
|0.4857
|UAH
|0.0413
|JPY
|1.1474
|NZD
|1.0032