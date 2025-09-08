Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 8 сентября

Экономика Материалы 8 сентября 2025 09:19 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 8 сентября

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 8 сентября.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9913 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0412 маната, 100 российских рублей - 2.0786 маната.

Код Курс
USD 1.7
EUR 1.9913
AUD 1.1155
BYN 0.5707
BGN 1.0183
AED 0.4628
KRW 0.1222
CZK 0.0816
CNY 0.2383
DKK 0.2667
GEL 0.6312
HKD 0.2181
INR 0.0193
GBP 2.2944
IRR 0.0297
SEK 0.1811
CHF 2.1318
ILS 0.5098
CAD 1.2289
KWD 5.5678
KZT 0.3169
QAR 0.4664
KGS 0.0195
HUF 0.5064
MDL 0.1021
NOK 0.1695
UZS 0.0136
PKR 0.6021
PLN 0.4683
RON 0.3923
RUB 2.0786
RSD 0.017
SGD 1.3228
SAR 0.4531
xdr 2.3275
TRY 0.0412
TMT 0.4857
UAH 0.0413
JPY 1.1474
NZD 1.0032
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости