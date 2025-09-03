Туркменистан в ШОС: Президент Бердымухамедов обозначил повестку транспортно-энергетического взаимодействия

БАКУ /Trend/ - Участие Туркменистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) демонстрирует рост практического взаимодействия страны с ключевыми членами организации и укрепление экономического, транспортного и энергетического сотрудничества. Этот год не стал исключением, так как Туркменистан принял участие в саммите ШОС в Китае, провел ряд двусторонних встреч и подписал важные меморандумы, подтверждающие стратегический характер партнерства.

В рамках рабочего визита в Китай Президент Сердар Бердымухамедов встретился с Председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний в Пекине. Основными темами их переговоров стали энергетическое сотрудничество, транспорт и логистика. Китайская сторона получила право на освоение четвертой очереди газового месторождения Galkynyş, а также был подготовлен проект Генерального соглашения о стратегическом газовом партнерстве.

В ходе встречи с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, первым заместителем премьера Дин Сюэсяном обсуждались перспективы транспортно-логистического взаимодействия. Туркменистан предложил развивать Транскаспийский маршрут, модернизировать железные дороги и наращивать экспорт текстиля, химической продукции, агропромышленных товаров и нефтепродуктов в Китай.

“Определяющим вектором отношений Туркменистана и ШОС является экономическая сфера. Среди приоритетов выделяем транспорт и логистику, коммуникации, энергетику, торговлю, производственную кооперацию”, - подчеркнул Президент Бердымухамедов в ходе выступления на Саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Были подписаны четыре меморандума о взаимопонимании между Туркменистаном и Китаем в сферах науки, образования, культуры и интеллектуальной собственности, а также между редакциями газет двух стран.

Главным приоритетом Туркменистана в рамках ШОС является экономика. Страна обладает крупнейшими запасами природного газа — около 19 триллионов кубометров. Газопровод Туркменистан-Китай функционирует с 2009 года, а в 2024 году Туркменистан поставил в Китай около 33 миллиардов кубометров газа, что на 8 процентов больше, чем в 2023 году.

“Наличие обширной ресурсной базы, выгоды географического положения, динамичное развитие промышленности и инфраструктуры, накопленный опыт взаимодействия – все это объективно способствует экономическому сближению и совместному развитию”, - отметил Сердар Бердымухамедов.

Страна также развивает транспортные коридоры Восток–Запад и Север–Юг, а Международный морской порт Туркменбаши в 2025 году увеличил объем контейнерных перевозок на 15 процентов по сравнению с 2024 годом.

“Считаем, что сегодня существуют реальные возможности выстраивания логистической магистрали по линиям Восток–Запад и Север–Юг, в которой страны ШОС и Туркменистан призваны стать ключевыми звеньями”, - сказал Президент.

Кроме того, Туркменистан открывает новые возможности в электроэнергетике и судостроении, предлагая расширение поставок электроэнергии государствам ШОС и участие в совместных производственных проектах.

Важным элементом сотрудничества является развитие Транскаспийского маршрута, железнодорожной и морской инфраструктуры. Туркменистан продолжил модернизацию национальной железнодорожной сети и закупку новой техники из Китая. Также страна предложила использовать Международный морской порт Туркменбаши для интересов стран ШОС, создавая условия для прямого выхода на мировые рынки.

“Важнейший аспект – это благоприятный политико-правовой климат для перевозок на Каспийском море, что открывает хорошие перспективы участия в торговой и экономической деятельности на Каспии государств Шанхайской организации сотрудничества”, - добавил Президент Бердымухамедов.

Туркменистан намерен укреплять экономические связи с государствами ШОС, развивать транспортные и логистические коридоры, а также реализовывать совместные энергетические и производственные проекты.

Президент отметил: “В целом рассматриваем электроэнергетическую отрасль в качестве одного из приоритетов сотрудничества с ШОС”. Он также подчеркнул, что страна готова участвовать в совместных проектах, направленных на интеграцию региональной экономики и создание новых экономических узлов.

“Сегодняшнюю встречу на высшем государственном уровне Туркменистан считает важным шагом в развитии своих отношений с Шанхайской организацией сотрудничества. Туркменистан привержен практическим шагам по реализации совместных возможностей в общих интересах, упрочению дружбы, добрососедства и доверия”, - заключил Президент Бердымухамедов.

Туркменистан демонстрирует стратегический подход к сотрудничеству с ШОС, делая акцент на экономике, транспорте, энергетике и практических проектах, укрепляющих региональное взаимодействие.