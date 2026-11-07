NEQSOL Holding организовал с Фондом YAŞAT благотворительный турнир в поддержку семей шехидов и ветеранов (ФОТО)

NEQSOL Holding совместно с Фондом YAŞAT организовал благотворительный интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?» под названием «Кубок YAŞAT».

В турнире приняли участие около 200 человек в составе 32 команд, сформированных из сотрудников компаний, входящих в состав NEQSOL Holding, представителей Фонда YAŞAT, других компаний и организаций, а также частных лиц.

Главной целью турнира стал сбор пожертвований в Фонд YAŞAT для оказания социальной поддержки членам семей шехидов и лицам с инвалидностью, полученной в результате войны. Компании, представленные на турнире своими командами, перечислили в Фонд пожертвования на общую сумму 150 тысяч манатов.

В ходе турнира команды ответили на 48 вопросов, продемонстрировав свои знания, логическое мышление и навыки командной работы. Подготовка вопросов, проверка ответов и управление ходом соревнования осуществлялись привлечёнными для этих целей независимыми опытными специалистами и жюри. По итогам турнира команды-победители были награждены медалями и сертификатами, а команда, занявшая первое место, получила «Кубок YAŞAT».

NEQSOL Holding осуществляет долгосрочное сотрудничество с Фондом YAŞAT. С 2021 года по решению Холдинга входящие в его состав компании, включая Azerconnect Group, Bakcell, Norm, Nobel Energy и другие, в совокупности выделили Фонду 4 миллиона манатов.

В рамках сотрудничества членам семей шехидов и лицам с инвалидностью, полученной в результате войны, оказывалась социальная поддержка в сфере здравоохранения, образования, улучшения жилищно-бытовых условий и погашения долговых обязательств. Кроме того, были поддержаны такие инициативы, как «Школьные принадлежности», «Летний лагерь YAŞAT», летние школы в Германии и Великобритании, «Караван подарков» и «Душевная встреча».

В общей сложности в рамках сотрудничества поддержка была оказана более 5000 человек, при этом многие из них получили её несколько раз. В 2025 году помощь была оказана более чем 2000 человек, а в 2026 году – почти 2500.

Долгосрочное сотрудничество NEQSOL Holding с Фондом YAŞAT и реализованные в его рамках социальные инициативы получили наивысшую оценку по итогам проекта 3I – Initiativs Impact Index.

С июня по август 2026 года компания SIAR Research and Consulting Group в рамках собственного проекта в области корпоративной социальной ответственности (КСО) 3I – Initiativs Impact Index провела оценку 132 инициатив в сфере КСО, освещённых в СМИ Азербайджана. Долгосрочное сотрудничество Фонда YAŞAT и NEQSOL Holding стало единственной инициативой среди 132 оценённых проектов, удостоенной высшей категории рейтинга – Flagship.

NEQSOL Holding – международная группа компаний, осуществляющая деятельность в 11 странах в сферах энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий, строительства и добывающей промышленности.