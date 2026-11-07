К соглашению между Азербайджаном и Казахстаном по ТМТМ могут присоединиться другие страны

БАКУ/Trend/ - Ожидается, что к Межправительственному соглашению между Азербайджаном и Казахстаном по Транскаспийскому международному транспортному маршруту присоединятся другие государства.

Как сообщает посольство Казахстана в Азербайджане, об этом заявил посол Алим Байель в ходе круглого стола, посвящённого развитию казахско-азербайджанского сотрудничества, состоявшегося в Посольстве Казахстана в Баку.

А Байель проинформировал азербайджанских экспертов об основных тезисах недавнего послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле». В частности, дипломат остановился на масштабной модернизации инфраструктуры и запуске программы «Народная стройка», развитии транспортно-логистического потенциала Казахстана, а также ускоренной цифровизации экономики. Посол отметил, что Казахстан одним из первых создал министерство по искусственному интеллекту, рассказал об успехах страны в сфере IT технологий.

Дипломат также остановился на результатах визита Президента Токаева в Баку для участия в VII Саммите СВМДА, который состоялся в октябре 2026 года. Благодаря совместным усилиям казахстанской и азербайджанской сторон было принято решение о продлении председательства Азербайджана в этой организации и назначении ее Генеральным секретарем представителя Азербайджана.

Посол отметил важность крупных совместных проектов и рассказал об открытии в рамках упомянутого визита волоконно-оптической линии связи, которая стала первым успешно реализованным транскаспийским инфраструктурным проектом. По мнению А. Байеля за ним обязательно последуют другие важные инфраструктурные инициативы. Также главами государств Азербайджана и Казахстана в Баку было подписано Межправительственное соглашение по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, что повышает статус этого коридора. Ожидается, что к соглашению присоединятся и другие государства.

В свою очередь эксперты дали высокую оценку Посланию Президента К. Токаева. Было отмечено, что беспрецедентная интенсивность двустороннего политического диалога способствует росту сотрудничества по всем направлениям и придает импульс реализации совместных стратегических проектов в области энергетики и транспорта.

Кроме того, эксперты поблагодарили Казахстан за всемерную поддержку участия Азербайджана в формате взаимодействия в рамках Центральной Азии.