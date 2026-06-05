Утверждения об использовании Израилем территории Азербайджана против Ирана являются фейком - MEDİA (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 5 июня CNN, ссылаясь на выдуманные им же "источники", распространил материал, содержащий утверждения о якобы использовании Израилем во время войны с Ираном территории Азербайджана

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Агентства по развитию медиа Азербайджана (MEDİA).

Отмечается, что подобное тиражирование откровенно фейковой информации всемирно известной транснациональной медиакомпанией представляет собой грубую информационную манипуляцию, осуществленную целенаправленно. Распространяя дезинформацию, CNN пренебрег ценностями этики в сфере медиа и основополагающими принципами профессиональной журналистики, тем самым не только запятнав свою репутацию, но и выступив в качестве пропагандистского инструмента гибридной войны.

"Дезинформация, распространенная CNN, является политической провокацией, направленной против Азербайджана и региональной безопасности в целом. Помимо создания замешательства в международном сообществе, это рассчитано также на подрыв региональной стабильности и межгосударственных отношений, на создание напряженности в регионе. Неоднократно на самом высоком официальном уровне заявлялось, что территория Азербайджанской Республики ни при каких обстоятельствах не использовалась и не используется против Исламской Республики Иран, а подобного рода вымышленная, тенденциозная информация является грубой информационной манипуляцией. Мы требуем от CNN, который пытается ввести общественность в заблуждение, распространяя фейковую информацию, угрожающую региональной безопасности, противоречащую принципам этики в сфере медиа и журналистского профессионализма, дать опровержение и принести извинения Азербайджану", - говорится в заявлении.