COP29 и WUF13 играют важную роль моста к Неделе климата – Россбах

БАКУ /Trend/ — COP29 и Всемирный форум городов (WUF13) играют важную роль моста к глобальным мероприятиям по случаю Всемирного дня окружающей среды в этом году, а в дальнейшем – к официальной Неделе климата в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Как сообщает Trend, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах в видеообращении на международной конференции, посвященной Всемирному дню окружающей среды, которая проходит сегодня в Баку под девизом «Вдохновляясь природой. Ради климата. Ради нашего будущего».

По ее словам, на WUF13 Бакинская коалиция устойчивости создала важную платформу для выработки комплексного подхода, объединяющего председательские структуры COP и Всемирные форумы по городскому развитию, соединяющего градостроительную и климатическую повестки и укрепляющего согласованность между Парижским соглашением и Новой повесткой дня в области урбанизации:

«Это демонстрирует высокую значимость, которую правительство Азербайджана придает увязке глобальных повесток. Бакинский призыв к действию WUF13 напоминает нам, что наши города должны развиваться в гармонии с природными системами, поддерживающими жизнь. В то же время тема Всемирного дня окружающей среды – «Вдохновляясь природой: ради климата, ради нашего будущего» – еще больше укрепляет это видение.

Бакинский призыв к действию, подчеркивая ключевую роль жилья в устойчивом градостроительном развитии, призывает к решительному переходу к инклюзивным, доступным и климатически устойчивым условиям проживания для всех.

Этот призыв требует обновленных обязательств в отношении решений, основанных на природе, восстановления экосистем, создания более зеленых городских пространств и повышения устойчивости. Цель состоит не только в том, чтобы снизить воздействие населенных пунктов на окружающую среду (углеродный след), но и активно укреплять устойчивость сообществ.

Согласовывая градостроительство с мудростью природы, мы можем превратить наши города в движущую силу климатических действий и инклюзивного благополучия и тем самым обеспечить более устойчивое и полное надежд будущее для грядущих поколений», – отметила она.