Азербайджан продолжает играть важную роль в сфере климатической деятельности - представитель ООН

БАКУ /Trend/ - Азербайджан продолжает играть важную роль в сфере климатической деятельности как на глобальном, так и на региональном и национальном уровнях.

Как сообщает Trend, об этом заявила исполнительный директор Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен на международной конференции в Баку, посвященной Всемирному дню окружающей среды.

По ее словам, принимая у себя COP29, Азербайджан внес вклад, в том числе, в достижение «Бакинского обязательства» и «Бакинских результатов»:

«В результате климатических переговоров, состоявшиеся в 2024 году в Баку,было достигнуто соглашение о мобилизации к 2035 году 300 миллиардов долларов США на климатическое финансирование. Некоторое время назад Баку также принимал Всемирный форум городов, который был посвящен вопросам климатической устойчивости городов и их связи с природой. А сегодня мы собрались здесь, чтобы усилить идеи и практические шаги по климатической деятельности. Изменение климата – это глобальная проблема, которая должна находиться в центре внимания каждого из нас. Глобальная температура повышается, климатические воздействия становятся все более острыми. Земля посылает нам сигналы – тепловые волны, засухи, наводнения, опустынивание, песчаные и пыльные бури являются проявлением этих сигналов.

Эти воздействия наносят ущерб всем, но больше всего страдают бедные и уязвимые слои населения. Азербайджан, как и другие страны, сталкивается с серьезными климатическими вызовами. Деградация горных экосистем, снижение уровня воды в Каспийском море серьезно влияют на порты, экономическую деятельность, рыболовство, инфраструктуру и прибрежные общины", – отметила она.

Представитель ООН заявила, что существует высокая вероятность того, что в ближайшее время глобальное повышение температуры превысит предел в 1,5 градуса, установленный Парижским соглашением.

"Поэтому мы должны приложить еще больше усилий, чтобы вернуться к этому уровню к концу века, и в то же время стремиться защитить общины и страны, особенно малые островные развивающиеся государства, от более сильных и более частых климатических воздействий.

Это означает справедливый, упорядоченный и равноправный отказ от ископаемого топлива в энергетических системах. Это требует срочных и масштабных инвестиций и внедрения всех существующих решений. Это также подразумевает, как и было обещано в Баку, мощное финансирование, эффективные меры по адаптации, системы раннего предупреждения и усиление готовности к бедствиям. Многостороннее сотрудничество по климату может принести результаты", – добавила она.