Кыргызстан предложил странам ЕАЭС объединить усилия для создания общих ИИ-мощностей и дата-центров

БИШКЕК/ Trend/ - Кыргызстан предложил странам Евразийского экономического союза объединить усилия в разработке совместных решений в сфере искусственного интеллекта, включая создание общих вычислительных мощностей и дата-центров.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

По его словам, развитие искусственного интеллекта должно стать не только технологическим, но и стратегическим инструментом укрепления цифрового суверенитета государств союза.

«Объединив наши усилия в разработке совместных моделей, создании общих вычислительных мощностей и дата-центров, мы сможем стать не просто пользователями, а полноправными архитекторами глобальной цифровой повестки», — заявил Жапаров.

Президент подчеркнул, что Кыргызстан уже реализует масштабную цифровую трансформацию. В стране вступил в силу Цифровой кодекс, который создал единую правовую основу для регулирования данных, цифровой идентификации и внедрения инновационных технологий, включая искусственный интеллект.

По его словам, активно развивается государственная облачная инфраструктура G-Cloud, а модернизация системы межведомственного электронного взаимодействия уже позволила кратно увеличить количество цифровых операций.

«Только за последний год количество операций в системе выросло кратно, и это означает миллионы сэкономленных человеко-часов и значительное снижение издержек для граждан и предпринимателей», — отметил глава государства.

Жапаров сообщил, что цифровизация уже позволяет гражданам получать ряд государственных услуг полностью онлайн, включая перерегистрацию недвижимости и оформление документов через мобильный телефон без посещения госорганов.

Особое внимание, по его словам, уделяется внедрению ИИ в государственное управление. В частности, Кыргызстан применяет искусственный интеллект для контроля экзаменационных процессов при выдаче водительских удостоверений, что позволяет минимизировать коррупционные риски и повысить безопасность на дорогах.

Кроме того, в фискальной сфере внедряется интеллектуальная система налогового анализа AI-Cloud на базе мультиагентного искусственного интеллекта.

«Система выявляет мошеннические операции, анализирует цепочки поставок и формирует риск-ориентированные профили налогоплательщиков. Там, где раньше требовались месяцы ручного анализа, сегодня работает алгоритм», — подчеркнул Жапаров.

Аналогичные решения внедряются и в таможенной сфере, где алгоритмы уже используются для извлечения данных из документов и автоматической классификации товаров.

Президент отметил, что Кыргызстан делает ставку на развитие собственных ИИ-решений, поскольку, по его словам, цифровой суверенитет напрямую связан со способностью государства управлять своими данными и цифровой инфраструктурой.

«Тот, кто не управляет своими данными, не управляет своим будущим», — заявил Жапаров.

Он подчеркнул, что именно в рамках ЕАЭС существует значительный потенциал для формирования общего цифрового пространства и выработки совместных технологических решений.