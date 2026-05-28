Казахстан и Россия подписали 14 соглашений по АЭС, нефтяной сфере и валютному свопу

АСТАНА /Trend - Казахстан и Россия подписали 14 межправительственных и межведомственных соглашений, касающихся атомной энергетики, сотрудничества в нефтяной сфере, финансов, цифровизации транспорта, образования и железнодорожной логистики.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана, документы были подписаны в ходе переговоров между Президентом Касым-Жомартом Токаевым и Президентом Владимиром Путиным в рамках его визита в Астану 28 мая.

В ходе встречи были подписаны следующие документы:

1. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об основных принципах и условиях сотрудничества по проекту строительства атомной электростанции на территории Республики Казахстан;



2. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о предоставлении Правительству Республики Казахстан государственного экспортного кредита для финансирования строительства АЭС на территории Республики Казахстан;



3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании и функционировании в Республике Казахстан международной общеобразовательной школы "Казахстан - Сириус" и центра по работе с талантами детей и молодежи "Казахстан - Сириус";



4. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о расширении сотрудничества в нефтяной сфере;



5. Соглашение между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации о финансировании расходов на обучение граждан Российской Федерации в филиале некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» в городе Омск;



6. Дополнительное соглашение к Соглашению между Министерством финансов Республики Казахстан и Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

7. Двустороннее Соглашение о валютном свопе казахстанский тенге/российский рубль между Национальным Банком Республики Казахстан и Центральным банком Российской Федерации;



8. Меморандум о сотрудничестве между Национальным Банком Республики Казахстан и Центральным банком Российской Федерации;



9. План мероприятий межведомственного сотрудничества министерств транспорта Республики Казахстан и Российской Федерации в области развития цифровизации на транспорте;



10. План мероприятий в сфере межведомственного сотрудничества в области регулирования ядерной и радиационной безопасности на 2026-2030 годы между Агентством Республики Казахстан по атомной энергии и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации;



11. План практических мероприятий по сотрудничеству между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации;



12. План совместных действий АО «НК "Қазақстан темір жолы" и ОАО "Российские железные дороги" по развитию цифровизации грузовых железнодорожных перевозок.



13. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между РГП на ПХВ "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан" Управления делами Президента Республики Казахстан и АО "ТАТМЕДИА";



14. Меморандум о сотрудничестве между Некоммерческим акционерным обществом "Евразийский национальный университет им Л.Н.Гумилева" и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации".