В азербайджанской Армии проведены мероприятия по случаю Гурбан байрамы и 28 мая — Дня независимости (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В видах войск, объединениях, соединениях и специальных военных учебных заведениях Азербайджанской Армии состоялся ряд мероприятий по случаю Гурбан байрамы и 28 мая — Дня независимости, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя Родины. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Личному составу были переданы поздравления Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова по случаю Гурбан байрамы и 28 мая — Дня Независимости.

Выступившие на мероприятиях рассказали о принятии 28 мая 1918 года Декларации независимости, провозгласившей независимость Азербайджана, и создании первой на всем мусульманском Востоке парламентской республики — Азербайджанской Демократической Республики, а также а борьбе азербайджанского народа за независимость.

На мероприятиях было особо подчеркнуто, что Азербайджан является гуманным и толерантным государством, придающим большое значение исламским, общечеловеческим, национально-духовным ценностям и относящимся к ним с уважением.

Затем в воинских частях были организованы занятия по общественно-политической подготовке, проведены «круглые столы», конференции, продемонстрированы видеоролики и документальные фильмы. С участием военнослужащих были совершены жертвоприношения, накрыты праздничные столы.

По поручению министра обороны в связи с праздниками в Баку и регионах Азербайджана были посещены могилы шехидов, навещены члены их семей и военнослужащие, потерявшие здоровье в ходе боевых действий, им были преподнесены праздничные гостинцы и переданы поздравления руководства Министерства обороны.

В воинских частях были представлены литературно-художественные композиции, подготовленные творческими коллективами Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, а также различные музыкальные номера на патриотическую тему.