В ряде городов и штатов США были приняты прокламации по случаю 28 Мая — Дня независимости Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В различных городах и штатах Соединенных Штатов Америки были приняты прокламации по случаю 28 Мая — Дня независимости Азербайджанской Республики.

Как сообщили Trend в посольстве Азербайджанской Республики в США, в прокламациях, подписанных мэром Вашингтона Мюриэл Баузер, губернатором штата Мэриленд Уэсом Муром, мэром города Хьюстон штата Техас Джоном Уитмайром, мэром города Халландейл-Бич штата Флорида Джоем Купером, мэром округа Майами-Дейд штата Флорида Даниэллой Левин Кавой, мэром города Ойл-Сити штата Пенсильвания Джоном Клаком, а также членом Ассамблеи штата Нью-Йорк Алеком Брук-Красны, подчеркивается историческое наследие азербайджанского народа, деятельность азербайджанской общины в США и значение стратегического партнерства между США и Азербайджаном.

В прокламациях отмечается, что Азербайджанская Демократическая Республика, созданная в 1918 году, вошла в историю как первая парламентская демократическая республика на мусульманском Востоке и стала одним из первых государств, предоставивших женщинам избирательное право. В документах также особо подчеркиваются стратегическое партнерство между Азербайджаном и США, сотрудничество в сфере энергетической безопасности, экономические связи и развитие межобщественных отношений.

В прокламациях, принятых Хьюстоном и Ойл-Сити, особое внимание уделено побратимским отношениям с Баку, историческим связям в энергетической сфере и культурному сотрудничеству. В документах, опубликованных Вашингтоном, Мэрилендом и Нью-Йорком, высоко оценен вклад азербайджанской общины в развитие американского общества.

Руководство Халландейл-Бич и округа Майами-Дейд в своих документах подчеркнуло важную роль азербайджано-американской общины в укреплении культурного разнообразия, взаимопонимания и общественной активности в штате Флорида.