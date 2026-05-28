США и Иран согласовали проект меморандума

БАКУ /Trend/ - Американские и иранские переговорщики согласовали проект меморандума о взаимопонимании, который ожидает окончательного одобрения президента США Дональда Трампа.

Как передает Trend, об этом сообщают американские СМИ.

Согласно информации, документ предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней и начало переговоров по иранской ядерной программе.

В меморандум также включены положения об открытии Ормузского пролива, обязательстве Ирана разминировать пролив в течение 30 дней, готовности США обсудить разморозку иранских активов и снятие санкций, а также переговорах по вопросам обогащения урана и отказа Ирана от его запасов.