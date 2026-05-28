В Астане открылся V Евразийский экономический форум с фокусом на искусственный интеллект

Казахстан Материалы 28 мая 2026 19:49 (UTC +04:00)
Мадина Усманова
АСТАНА /Trend/ - В Астане официально стартовал V - Евразийский экономический форум, собравший глав государств и руководителей международных делегаций для обсуждения ключевой темы года: «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект».

Как сообщает Trend со ссылкой на Акорду, ​Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствовал лидеров стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и глав зарубежных делегаций, прибывших в столицу для участия в работе международной дискуссионной площадки.

​В числе высоких гостей саммита — Президент России Владимир Путин, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и вице-премьер Армении Мгер Григорян. Широкую географию партнерских связей союза на форуме представляют вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса, заместитель Премьер-министра Вьетнама Хо Куок Зунг, заместитель Премьер-министра Монголии Нямтайширын Номтойбаяр, а также председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.

