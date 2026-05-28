Казахстан и Россия запустили первый беспилотный грузовой автомаршрут «Астана – Москва»

АСТАНА/ Trend/ - Казахстан и Россия осуществили первый беспилотный рейс грузового автотранспорта по маршруту «Астана – Москва», сократив стандартное время в пути более чем в два раза.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Казахстана, результаты запуска высокотехнологичного коридора, реализованного министерствами транспорта двух стран в партнерстве с ПАО «КамАЗ», были продемонстрированы Президенту Касым-Жомарту Токаеву и Президенту Владимиру Путину в четверг.

В ходе тестового заезда автономные грузовые автомобили одновременно пересекли казахстанско-российскую границу через пункт пропуска «Жаңа Жол» и без задержек проследовали к пунктам назначения. Благодаря интеграции цифровых систем пилотирования машины преодолели дистанцию около трех тысяч километров всего за двое суток.

По итогам рейса профильные ведомства двух стран приступили к практическому анализу параметров дорожной инфраструктуры и нормативно-правовой базы, необходимых для дальнейшего внедрения беспилотных технологий в сектор трансграничной логистики.