КСИР сообщил о прохождении 26 судов через Ормузский пролив

БАКУ/ Trend/ - За минувшие сутки в результате координации с Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) через Ормузский пролив прошло 26 судов.

Как сообщает Trend, соответствующую информацию распространили Военно-морские силы КСИР.

Согласно информации, через пролив прошли нефтяные танкеры, контейнеровозы и другие торговые суда, и их безопасность была обеспечена.

«Получение разрешения и координация для прохода через Ормузский пролив являются обязательными. Как заявлялось ранее, проход через этот пролив иными путями будет фиксироваться как нарушение, и будут предприняты необходимые шаги.

Прошлой ночью несколько судов, отключив системы слежения, попытались незаконно войти в Персидский залив. Военно-морские силы КСИР после нескольких предупреждений задержали два судна, а остальные суда были вынуждены повернуть назад», — отмечается в сообщении.

КСИР заявляет, что американская армия, нарушив режим прекращения огня, выпустила несколько ракет по пустующей территории аэропорта города Бендер-Аббас. В результате пострадавших зафиксировано не было. По авиабазе США, с которой было совершено нападение, был нанесен ответный удар.

Отметим, что в результате войны между США, Израилем и Ираном, происходившей с 28 февраля по 7 апреля, возникли серьезные ограничения для свободного прохода судов через Ормузский пролив.

Добавим, что из-за отсутствия конкретных результатов между США и Ираном в связи с ядерной программой, 28 февраля США и Израиль начали военно-воздушные атаки против Ирана, а Иран с того же дня начал обстреливать Израиль и объекты США в регионе с помощью ракет и БПЛА. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. На переговорах между США и Ираном, прошедших 11 апреля в Исламабаде, соглашение достигнуто не было.