Тиражирование цифровых решений в ЕАЭС может стать драйвером роста экономик союза — Путин

АСТАНА/ Trend/ - Страны Евразийского экономического союза должны активнее внедрять и масштабировать лучшие цифровые практики для ускорения экономического роста и повышения конкурентоспособности.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

По его словам, технологическая трансформация уже меняет структуру экономики, промышленности, рынка труда и социальной сферы, поэтому странам ЕАЭС необходимо координировать усилия для адаптации к новым вызовам.

«К грядущим переменам нужно быть готовым, а еще лучше — использовать их как драйвер ускоренного экономического роста», — сказал Путин.

Президент отметил, что в рамках ЕАЭС уже создана база для цифровой интеграции: применяются общие стандарты обмена данными о торговых операциях, унифицированы правила цифровой коммерции, используются электронные навигационные пломбы и действует интегрированная информационная система рынка труда.

Он подчеркнул, что следующим этапом должно стать более широкое распространение уже доказавших эффективность технологических решений между странами союза.

«Очень важно объединять усилия, реализовывать самые лучшие практики и их тиражировать», — заявил он.

Путин сообщил, что Россия реализует национальные и отраслевые программы по внедрению искусственного интеллекта в ключевых секторах экономики, включая здравоохранение. В качестве примера он привел использование ИИ в системе скорой помощи в Москве, где данные о пациенте обрабатываются еще до его поступления в медицинское учреждение, что позволяет оперативно готовить решения для лечения.

По его словам, искусственный интеллект уже становится стратегическим фактором экономического развития, а его внедрение затрагивает не только цифровой сектор, но и промышленность, образование, здравоохранение и социальную сферу.

Путин отметил, что Россия обладает необходимыми ресурсами для масштабного развития ИИ, включая научный потенциал, подготовленные кадры, энергетическую базу и финансовые возможности.

«Россия в состоянии концентрировать на этих направлениях нужные объемы финансовых ресурсов и создавать свои суверенные платформы развития искусственного интеллекта», — сказал он.

Президент также подчеркнул важность совместной работы стран ЕАЭС в этой сфере, указав, что кооперация позволит повысить технологическую устойчивость объединения и создать новые возможности для экономического развития всего евразийского пространства.