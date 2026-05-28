На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с жителями села Бёюк Галадереси Шушинского района (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/- На страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с жителями села Бёюк Галадереси Шушинского района.

Как сообщает в четверг Trend, в публикации говорится:

«Если бы тогда к власти не пришел Великий лидер Гейдар Алиев, трудно сказать, какова была бы сейчас судьба нашего народа и государства. В любом случае, в тот период Азербайджан столкнулся лицом к лицу с большой катастрофой. В то время война была остановлена, началось развитие, копились силы. В мое время мы каждый день мечтали о дне свободы и каждый день приближали его. И вы, и те, кто жил на этих территориях, прекрасно знаете, насколько здесь сложный рельеф, а также в Лачине, Кяльбаджаре, Физули, Джебраиле, там было семь линий обороны, были мины. Наши героические сыны, идя грудью вперед, жертвуя собой, прорвали эти линии, и всего за 44 дня мы заставили Армению подписать акт о капитуляции.

Ни до, ни после этого не было такой абсолютной Победы».