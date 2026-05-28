Казахстан выдвинул инициативу внедрения технологии ИИ для обеспечения «четырех свобод» в ЕАЭС

АСТАНА/ Trend/ - Казахстан предложил практическое внедрение технологий искусственного интеллекта для обеспечения «четырех свобод» в рамках Евразийского экономического союза.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

По его словам, инициатива направлена на усиление конкурентоспособности стран-участниц союза на фоне глобальной трансформации мировой экономики и стремительного цифрового перехода.

«В год своего председательства в органах Евразийского экономического союза Казахстан предложил практическое использование технологий искусственного интеллекта в целях обеспечения так называемых “четырех свобод” в рамках союза для усиления конкурентоспособности, прежде всего конкурентоспособности его стран-участниц», — сказал Токаев.

Президент отметил, что развитие искусственного интеллекта становится фундаментальным фактором глобальной экономики. По его словам, согласно оценкам Goldman Sachs, в ближайшее десятилетие применение ИИ может обеспечить прирост мирового ВВП на 7 трлн долларов, тогда как Международный валютный фонд прогнозирует трансформацию до 40% рабочих мест на мировом рынке труда.

Токаев сообщил, что в Казахстане 2026 год объявлен Годом искусственного интеллекта и цифрового развития, а для усиления институциональной базы создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, а также Совет по развитию ИИ с участием международных экспертов и представителей бизнеса.

«Приоритетной задачей объявлено создание Долины центров обработки данных. Этот масштабный проект становится точкой притяжения глобального капитала и мировых технологических гигантов», — подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что Казахстан первым в регионе запустил два суперкомпьютера на базе технологий NVIDIA, а на площадке международного центра Alem.AI уже открыты две школы нового поколения — TUMO и Tomorrow School, а также лаборатории ведущих международных компаний.

По словам президента, Казахстан намерен активно внедрять ИИ в систему образования.

«Две недели назад мной подписан указ о мерах по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования Казахстана. Наша цель — усилить компетенции педагогов с акцентом на персонализированное обучение, развитие инфраструктуры и образовательных стандартов», — отметил он.

Отдельное внимание Токаев уделил цифровизации торговли и логистики в ЕАЭС. По его мнению, интеграция национальных цифровых систем позволит ускорить таможенные процедуры, обеспечить обработку документов в режиме реального времени, выявлять узкие места и прогнозировать грузопотоки.

«Радикально снизить издержки бизнеса и увеличить объемы торговли на пространстве Евразийского союза поможет взаимное признание цифровых подписей», — заявил президент.

Он также подчеркнул необходимость внедрения интеллектуальных решений в промышленности и агропромышленном комплексе для укрепления продовольственной безопасности и промышленной кооперации.

По словам Токаева, новые технологии должны стать не источником цифрового разрыва между государствами ЕАЭС, а инструментом экономической взаимосвязанности и синергии сотрудничества.