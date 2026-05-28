Казахстан и Россия планируют запуск 24 новых промпроектов на 10 млрд долларов

АСТАНА/ Trend/ - Казахстан и Россия планируют реализовать 24 новых крупных проекта в химической промышленности и глубокой переработке сырья на общую сумму 10 миллиардов долларов для расширения промышленной кооперации.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Казахстана, портфель совместных инициатив был презентован Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и Президенту России Владимиру Путину в ходе двусторонних переговоров в Астане.

Согласно среднесрочной программе экономического партнерства, новый инвестиционный пакет нацелен на запуск мощностей по выпуску строительных материалов и продукции высокого передела, что позволит создать 11 тысяч новых рабочих мест.

Данные планы расширения опираются на масштабный базис взаимодействия: на сегодня портфель промышленной кооперации двух стран уже включает 177 проектов стоимостью 52,7 миллиарда долларов.

Для закрепления этой динамики правительства двух государств планируют задействовать потенциал более 3,5 тысячи совместных предприятий и свыше 17 тысяч компаний с российским капиталом, запущенных в сферах металлургии, нефтехимии и машиностроения.