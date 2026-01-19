БАКУ /Trend/ - Еще 3 лица, объявленные в международный розыск, экстрадированы в Азербайджан.

Об этом Trend сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Отмечается, что в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, ходатайства Генеральной прокуратуры об экстрадиции граждан Азербайджанской Республики Мамедова Руада Яшар оглу, Аскерова Хаяла Расим оглу и Эюбова Заура Эюб оглу были удовлетворены генеральными прокуратурами Российской Федерации и Республики Казахстан соответственно.

Так, в связи с наличием обоснованных подозрений в совершении Мамедовым Руадом Яшар оглу и Аскеровым Хаялом Расим оглу мошеннических действий с причинением ущерба в особо крупном размере, в отношении них были приняты решения о привлечении в качестве обвиняемых. Ввиду уклонения от предварительного следствия они были объявлены в международный розыск. Указанные лица были задержаны на территории Российской Федерации и в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции доставлены в Азербайджанскую Республику.

Эюбов Заур Эюб оглу, привлеченный в качестве обвиняемого по уголовному делу, находящемуся в производстве Ясамальского районного суда, по факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба, скрылся от суда, в связи с чем был объявлен в международный розыск. Он был задержан на территории Республики Казахстан и в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции доставлен в Азербайджанскую Республику.

