...
Послы иностранных государств почтили память шехидов в Баку (ФОТО)

19 января 2026 11:59 (UTC +04:00)
Послы иностранных государств почтили память шехидов в Баку (ФОТО)

Алёна Павленко
Алёна Павленко
БАКУ/Trend/ - Послы иностранных государств, аккредитованные в Азербайджане, посетили Аллею шехидов в Баку.

Как сообщает в понедельник Trend, дипломаты возложили цветы к могилам героических сынов и дочерей Азербайджана и почтили их память.

Отметим, что ввод 20 января 1990 года боевых частей советской армии против широких народных масс, вышедших на улицы и площади Баку, чтобы выразить свой решительный протест против агрессорских действий Армении, выдвинувшей территориальные претензии к Азербайджану, и покровительства ей руководства СССР, привел к невиданной трагедии в Азербайджане.

В те трагические дни отважные сыны Отечества, для которых свобода, честь и достоинство своей страны и народа были превыше всего, отдали свои жизни, взойдя на вершину шехидства.

