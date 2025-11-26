На Международной ярмарке Люксембурга азербайджанский стенд вызвал большой интерес (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На традиционной Международной ярмарке Люксембурга азербайджанский стенд вызвал большой интерес.

Как сообщает Trend, стенд был организован при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики, посольства Азербайджана в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург, а также Ассоциации дружбы «LuxAz».

В его подготовке также принял участие и оказал особую поддержку ряд частных компаний.

В этом году Международную ярмарку, в которой участвовали 63 страны, посетили около 40 тысяч человек.

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель посетил азербайджанский стенд и ознакомился с представленными продуктами и образцами культуры. Ему была предоставлена подробная информация об истории нашей страны, богатом культурном наследии, а также о деятельности азербайджанской диаспоры.

Руководитель азербайджанского стенда Сеймур Ахмедов впервые был избран членом правления Организационного комитета Международной ярмарки. Это решение укрепило институциональное участие азербайджанской стороны.

Отметим, что Азербайджан принимает участие в этой престижной благотворительной ярмарке уже 15 лет, что способствует продвижению нашей страны и развитию диаспорской активности.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!