Бороться с киберугрозами без развития технологий невозможно - Хикмет Мамедов

БАКУ /Trend/ - Бороться с киберугрозами без развития технологий невозможно.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на II Международном Каспийском инновационном форуме в Баку сказал начальник Главного информационно-коммуникационного управления министерства внутренних дел (МВД) Хикмет Мамедов.

Он отметил, что классическая система IT-безопасности больше не работает.

"Она больше не может бороться с киберугрозами и кибератаками, которые усилены искусственным интеллектом, автоматизированы и манипулируют психологией человека. Мы создаем для этого технологическую инфраструктуру", сказал Х. Мамедов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!