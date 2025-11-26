Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Общество Материалы 26 ноября 2025 19:40 (UTC +04:00)
Бороться с киберугрозами без развития технологий невозможно - Хикмет Мамедов

Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Бороться с киберугрозами без развития технологий невозможно.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на II Международном Каспийском инновационном форуме в Баку сказал начальник Главного информационно-коммуникационного управления министерства внутренних дел (МВД) Хикмет Мамедов.

Он отметил, что классическая система IT-безопасности больше не работает.

"Она больше не может бороться с киберугрозами и кибератаками, которые усилены искусственным интеллектом, автоматизированы и манипулируют психологией человека. Мы создаем для этого технологическую инфраструктуру", сказал Х. Мамедов.

