Обсуждены перспективы укрепления азербайджано-нидерландских отношений

БАКУ /Trend/ - Сегодня помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с послом Нидерландов в Азербайджане Мариан Де Йонг.

Как сообщает Trend, об этом говорится в аккаунте посольства в «X».

Отмечалось, что на встрече были затронуты вопросы регионального развития, политического и экономического сотрудничества с ЕС, а также состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего укрепления двусторонних отношений стран.

