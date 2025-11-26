Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Политика Материалы 26 ноября 2025 19:59 (UTC +04:00)
Обсуждены перспективы укрепления азербайджано-нидерландских отношений

Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Сегодня помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с послом Нидерландов в Азербайджане Мариан Де Йонг.

Как сообщает Trend, об этом говорится в аккаунте посольства в «X».

Отмечалось, что на встрече были затронуты вопросы регионального развития, политического и экономического сотрудничества с ЕС, а также состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего укрепления двусторонних отношений стран.

