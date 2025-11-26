В городе Агдам готовы к заселению более 1000 квартир – Лейсан Мамедова

АГДАМ /Trend/ - В городе Агдам готовы к заселению 1268 квартир.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, об этом сегодня в Агдаме сказал журналистам исполнительный директор Службы реконструкции, строительства и управления Агдамского, Физулинского и Ходжавендского районов Лейсан Мамедов.

По его словам, поэтапно строится второй жилой комплекс, что является частью масштабного процесса строительства и реконструкции, который ведется в Агдаме.

«Как известно, фундамент данного комплекса был заложен главой государства 2 мая 2023 года. Общая площадь построенных в комплексе квартир составляет более 96 тысяч квадратных метров. Общее количество квартир - 1268, они предлагаются с различной планировкой. Таким образом, будет 114 однокомнатных, 464 двухкомнатных, 536 трехкомнатных и 154 четырехкомнатных квартир», - сказал Мамедов.

Он отметил, что процесс возвращения жителей также будет осуществляться поэтапно. "Переселение планируется провести в ближайшее время и завершить в 2026 году. Проект включает в себя не только жилые помещения, но и объекты социальной и общественной инфраструктуры. В настоящее время строится котельный комплекс, который будет введен в эксплуатацию в ближайшее время. Одновременно будут введены в эксплуатацию трансформаторная подстанция, более 4 км дорог, водоснабжение и связь, а также другие объекты», — заключил Мамедов.

