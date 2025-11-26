В Азербайджане внесено изменение в «Образцовое Положение о промышленных кварталах»

БАКУ /Trend/ - Внесено изменение в «Образцовое Положение о промышленных кварталах».

Как сообщает Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, за выдачу свидетельства о регистрации резидента промышленного квартала будет взиматься государственная пошлина в размере, установленном законом «О государственной пошлине». Исполнительная организация в течение двух рабочих дней уведомит заявителя в устной или письменной форме об обязанности уплатить государственную пошлину за выдачу свидетельства о регистрации резидента промышленного квартала. Государственная пошлина за выдачу свидетельства о регистрации резидента промышленного квартала уплачивается заявителем в течение пяти рабочих дней со дня получения информации, а документ, подтверждающий оплату, должен быть представлен в исполнительную организацию.

После представления заявителем документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины, свидетельство о регистрации резидента промышленного квартала вручается заявителю в срок не позднее двух рабочих дней или направляется заказным письмом.

Если документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, не будет представлен в срок, указанный в пункте 8.6-1 данного Положения, свидетельство о регистрации резидента промышленного квартала аннулируется исполнительной организацией, о чем заявителю в течение двух рабочих дней направляется информация.

