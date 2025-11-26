Подписан меморандум по развитию коридора Север-Юг

БАКУ /Trend/ - 25 ноября в Баку состоялась трехсторонняя встреча Ровшана Рустамова, председателя правления ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (AЖД, входит в холдинг AZCON), генерального директора и председателя правления ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозёрова и главы "Железных дорог Ирана" Джаббара Али Закери.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на АЖД.

Отмечается, что на встрече обсуждались перспективы сотрудничества в области транспорта и логистики, в частности расширение транзитных возможностей Международного транспортного коридора «Север-Юг», проходящего по территории всех трех стран, и соответствующие шаги, которые могут быть предприняты в этом направлении.

Была представлена ​​информация о работах, проводимых на участке коридора «Север-Юг», проходящем по территории Азербайджана. Отмечено, что реконструкция железнодорожной линии Сумгайыт-Ялама будет завершена до конца года. AЖД также продолжает строительство терминала Астара в Иране, которое будет завершено в первом квартале 2026 года.

Стороны подписали Меморандум о формировании конкурентоспособных прямых тарифов и развитии логистических услуг на западном маршруте коридора «Север-Юг».

Документ предусматривает скоординированность тарифных подходов, формирование единого комплексного тарифа, организацию регулярных блок-поездов и совершенствование процедур по перевозкам. Реализация этих механизмов позволит создать более предсказуемую, быструю и экономически эффективную логистическую цепочку между Азербайджаном, Россией и Ираном.

