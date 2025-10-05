Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Сотрудники полиции Азербайджана работают в усиленном режиме в связи с III Играми стран СНГ (ФОТО)

Общество Материалы 5 октября 2025 11:47 (UTC +04:00)
Сотрудники полиции Азербайджана работают в усиленном режиме в связи с III Играми стран СНГ (ФОТО)
Фото: МВД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения высокого уровня безопасности в Габале в связи с проведением в Азербайджане III Игр стран СНГ сотрудники министерства внутренних дел (МВД) ведут непрерывную службу.

Как сообщили Trend в МВД Азербайджана, что для несения службы в регионе и на объектах проведения игр направлен дополнительный персонал.

Сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск работают в непрерывном режиме для обеспечения общественного порядка, а также своевременного предотвращения любых противоправных действий

