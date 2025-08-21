При строительстве Гянджинского мемориального комплекса сохранят следы разрушенных зданий

ГЯНДЖА /Trend/ - При строительстве Гянджинского мемориального комплекса будут сохранены следы зданий, подвергшихся террористическим атакам.

Как передает в четверг Trend, об этом журналистам сообщил заместителя начальника Управления проектов на освобожденных территориях Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рамиль Джахангиров.

По его словам, комплекс располагается на площади 4 гектаров: "Строительные работы находятся на завершающей стадии. Также ведутся работы по благоустройству территории. Мемориальный комплекс, который будет отражать преступления армянской армии против мирного населения в период 44-дневной Отечественной войны, создается на месте жилых домов и бывшего парка, подвергшихся ракетным обстрелам. Комплекс будет состоять из двухэтажного здания музея и выставочного зала, где посетителям представят экспозицию о преступлениях против мирного населения, а также обоснуют расположение разрушенных зданий".

Рамиль Джахангиров подчеркнул, что музей подробно расскажет о преступлениях против мирных жителей Азербайджана: "Период Отечественной войны будет представлен как в фотографиях, так и в видеоматериалах. Посетители смогут получить информацию о событиях с помощью QR-кодов".