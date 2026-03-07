Атака на Нахчыван - очередное проявление лицемерия Ирана - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - 5 марта беспилотные летательные аппараты, принадлежащие вооружённым силам Ирана, нанесли удары по территории Нахчыванской Автономной Республики. Целями ударов была гражданская инфраструктура. В результате атаки пострадали четыре человека. Этот факт сам по себе ясно демонстрирует суть политики Ирана в регионе и истинное лицо режима мулл, а также является очередным проявлением лицемерия и неблагодарности Ирана.

Об этом Trend сказал политолог Азер Гараев.

«В тот же день под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева прошло заседание Совета безопасности. Глава государства квалифицировал произошедшее как террористический акт. Президент Ильхам Алиев в своей речи отметил: "Сегодня со стороны Ирана был совершен террористический акт против азербайджанской территории, против Азербайджанского государства. Иранское государство подвергло территорию Нахчыванской Автономной Республики обстрелу с использованием беспилотных летательных аппаратов. Целями обстрела стали гражданские объекты". Эти слова полностью отражают суть события, поскольку удары в направлении Нахчывана были направлены исключительно на гражданские объекты. Это означает грубое нарушение международного права, гуманитарных принципов и элементарных человеческих ценностей», — подчеркнул он.

По словам Гараева, выбор именно направления Нахчывана для атаки Ираном не может быть случайным. «Режим мулл прекрасно знает, что сухопутная связь между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой ограничена уже многие годы. Нанеся удар по аэропорту Нахчывана, Иран фактически показал намерение разорвать связь между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. Такой шаг также демонстрирует, насколько лицемерны заявления Ирана о стабильности и сотрудничестве в регионе», — сказал он.

Гараев также отметил, что после атаки на Нахчыван одним из ключевых аспектов стали процессы в информационном пространстве. «Сразу после инцидента, в социальных сетях, особенно на каналах в Telegram и X, а также в некоторых медиа распространялись фейковые новости, искажающие суть события и направленные на снятие ответственности. Основная цель этих материалов — скрыть истинную природу атаки и ввести международное сообщество в заблуждение. На некоторых платформах утверждалось, что удары якобы совершены "неизвестными силами", в других — что "Иран не имеет никакого отношения к инциденту". Ещё одна группа дезинформаторов пыталась представить события так, будто Азербайджан "раздувает" ситуацию без оснований. Такая информационная манипуляция не случайна. В современных конфликтах, наряду с военными действиями, ведётся масштабная информационная война. Агрессор использует различные методы дезинформации, чтобы влиять на международное мнение, уклоняться от ответственности и минимизировать политические последствия. Характер информации, распространяемой после событий в Нахчыване, это явно демонстрирует. Другой целью кампаний было дезориентировать азербайджанское общество, манипулировать общественным мнением и вызвать сомнения относительно истинных причин инцидента. Однако оперативные заявления официальных органов, видеоматериалы с места событий и основанная на фактах информация позволили быстро разоблачить такие манипуляции. Этот инцидент ещё раз показал, что в периоды напряжённости в регионе важна не только военная, но и информационная безопасность», — подчеркнул политолог.

Он подчеркнул, что Азербайджан во всех напряжённых ситуациях в регионе последовательно проводил сбалансированную и ответственную политику. Страна никогда не позволяла использовать свою территорию против других государств, что неоднократно официально подтверждалось.

«Президент Ильхам Алиев вновь напомнил об этом на заседании Совета безопасности: "Иранской стороне неоднократно было заявлено, особенно после прошлогодних столкновений, что территория Азербайджана не будет использована против какого-либо соседнего государства. Мы этого не допустим, как никогда не допускали и раньше". Эта позиция Азербайджана остаётся неизменной уже много лет. Баку всегда демонстрировал, что является сторонником сотрудничества, а не конфронтации. Тем не менее Иран постоянно выдвигал необоснованные обвинения против Азербайджана и предпринимал провокационные шаги», — добавил он.

Гараев отметил, что одним из важных аспектов атаки на Нахчыван были события, предшествующие инциденту. "После смерти верховного религиозного лидера Ирана крайне мало глав государств предприняли официальные шаги. Президент Ильхам Алиев посетил посольство Ирана в Азербайджане и выразил соболезнования. Глава государства сделал это не просто в рамках дипломатического протокола, а в знак уважения к отношениям добрососедства. Даже по другим вопросам, в которых Иран оказывался в затруднительном положении, Азербайджан выразил готовность помочь. Президент Ильхам Алиев отметил: "Я посетил их посольство для того, чтобы выразить им соболезнования и высказать свою позицию. Хотя кроме меня ни один глава государства не ходил ни в одно посольство Ирана". Этот факт ещё раз демонстрирует, что Азербайджан проводит искреннюю и открытую политику в отношениях. Однако ответом Ирана стал удар по гражданской инфраструктуре дронами», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что Азербайджан не ограничивался лишь дипломатическими жестами. Как отметил Президент Ильхам Алиев, Баку согласился помочь с эвакуацией оставшихся в Ливане сотрудников иранского дипломатического корпуса. «Глава государства напомнил этот эпизод: "Также должен отметить, что сегодня утром мне сообщили, что заместитель министра иностранных дел Ирана звонит в Баку и просит Азербайджан помочь эвакуировать сотрудников иранского посольства, оставшихся в Ливане, поскольку у них нет для этого возможности. Мне доложили. Я немедленно дал указание оказать помощь, отправить самолет. Они даже сказали, что готовы оплатить все это. Я сказал, что это не нужно, если мы не окажем помощь сейчас, в такое трудное время, то когда должны это сделать?" Эти слова наглядно демонстрируют приверженность Азербайджана принципам гуманизма и добрососедства. В то же время это показывает противоречие между данным подходом и поведением Ирана», - отметил он.

А. Гараев подчеркнул, что враждебное отношение Ирана к Азербайджану не ограничивается последними событиями. «Некоторое время назад посольство Азербайджана в Тегеране подверглось террористическому нападению. Вооружённый человек ворвался в посольство и открыл огонь по гражданам Азербайджана. В результате один человек погиб, ещё один получил тяжёлые ранения. Наиболее показательно то, что несмотря на продолжительность атаки, органы безопасности Ирана не вмешались. Это вызвало серьёзные вопросы у азербайджанской общественности. Президент Ильхам Алиев отметил: "У нас и тогда не было сомнений, что это совершило Иранское государство". Этот инцидент вызвал напряжённость в двусторонних отношениях, и работа посольства была приостановлена», - сказал политолог.

Он добавил, что корни отношения Ирана к Азербайджану уходят в годы карабахского конфликта. «Во время почти 30-летней оккупации азербайджанских территорий Арменией Иран официально заявлял о нейтральной позиции, однако факты показывали обратное. Поступала информация о вывозе строительных материалов из разрушенных оккупированных городов и сел на территорию Ирана. Эти материалы продавались, что широко обсуждалось. Кроме того, Армения имела тесные экономические и логистические связи с Ираном, что нарушало баланс в регионе. Поведение Ирана во время 44-дневной войны 2020 года также вызвало серьёзное недовольство в Азербайджане. Поступали сведения о поставках топлива и других ресурсов в направлении Армении. В это время иранские официальные лица делали заявления о "красных линиях" и критиковали Азербайджан», — отметил он.

Гараев подчеркнул, что несмотря на все эти события, Азербайджан остаётся сторонником стабильности в регионе, обладая при этом всеми необходимыми средствами для защиты собственной безопасности. «Президент Ильхам Алиев заявил: "Мы не смиримся с этим необоснованным террористическим актом и агрессией против Азербайджана". Это демонстрирует твёрдую позицию страны по вопросам национальной безопасности. Азербайджан готов принять все необходимые меры для защиты граждан. Удар по Нахчывану дронами можно рассматривать как новый этап политики Ирана в отношении Азербайджана. Этот инцидент ещё раз показал, что официальная позиция Тегерана о мире и сотрудничестве в регионе противоречит его реальным действиям.

Азербайджан же, несмотря на все трудности, остаётся приверженным международному праву и принципам добрососедства. Посещение Президентом Ильхамом Алиевым посольства Ирана для выражения соболезнований, демонстрация искренности в дипломатических отношениях являются наглядным примером этого. Однако такие шаги, как атаки Ирана на гражданскую инфраструктуру, подрывают доверие в регионе и наносят серьёзный ущерб отношениям. История показывает, что Азербайджан всегда твёрдо защищал свою безопасность и суверенитет, и будет делать это и впредь», - добавил политолог.