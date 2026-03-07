Президент Ирана признал ответственность за удары по Нахчывану

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Масуд Пезешкиан признал ответственность за удары дронов по Нахчывану.

Как сообщает Trend, об этом Масуд Пезешкиан заявил сегодня в телевизионном обращении.

По его словам, после убийства Верховного лидера и высокопоставленных военных командиров в Иране Вооруженные силы открыли огонь по территориям соседних стран без контроля.

Пезешкиан отметил, что на заседании Совета высшего руководства Ирана Вооружённым силам было поручено впредь не наносить удары и не запускать ракеты по странам, которые не атакуют Иран. Ответные действия будут предприниматься только против нападающих стран.

Президент Ирана выразил извинения соседним государствам, подвергшимся атакам со стороны его страны.

Следует отметить, что, несмотря на то что Вооружённые силы Ирана отрицали факт удара дронов по Нахчывану, заявление Пезешкиана фактически ещё раз подтверждает, что атака на Нахчыван была совершена Ираном.

Напомним, что 5 марта была совершена атака дронов на Нахчыванский международный аэропорт.

Согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами установлено, что вооружённые силы Исламской Республики Иран направили четыре беспилотных летательных аппарата в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий. Беспилотный летательный аппарат, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.