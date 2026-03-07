Иранская армия сообщила о сбитых за сутки 13 БПЛА

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в небе над Ираном сбиты 13 БПЛА США и Израиля.

Как передает Trend, об этом сообщила иранская армия.

По информации, были сбиты беспилотные летательные аппараты «MQ9», «Hermes» и «Orbiter».

Отмечается, что с 28 февраля сбиты 82 БПЛА, принадлежащих США и Израилю.

Напомним, что 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился без прогресса. После этого США увеличили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Отметим, что 5 марта была совершена атака дронов на Нахчыванский международный аэропорт.

Согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами установлено, что вооружённые силы Исламской Республики Иран направили четыре беспилотных летательных аппарата в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской Армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий.

Беспилотный летательный аппарат, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.