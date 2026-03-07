КСИР поразил нефтяной танкер, пытавшийся приблизиться к Ормузскому проливу

БАКУ/Trend/ - Сегодня нефтяной танкер под названием «Prima» был поражён, когда пытался приблизиться к Ормузскому проливу.

Как передает Trend, об этом сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Согласно информации, танкер был поражен БПЛА за игнорирование неоднократных предупреждений КСИР о том, что Ормузский пролив является опасной зоной и его проход запрещен.

Напомним, что 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился без прогресса. После этого США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по вопросу иранской ядерной программы. Встреча, прошедшая при администрации президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс урегулировать ситуацию дипломатическим путем. Однако на переговорах не удалось достичь конкретных соглашений.

Спустя два дня, 28 февраля, США и Израиль начали координированную военную кампанию, направленную против стратегически важных военных объектов Ирана и государственного руководства страны. Израиль назвал эту операцию Operation Lion’s Roar, а США - Operation Epic Fury. Удары охватили обширные территории Ирана, включая такие крупные города, как Тегеран, Исфахан, Тебриз и Гум.

В тот же день и в последующие дни Иран в ответ начал наносить удары баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по Израилю и по американским военным базам в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Ираке.

В результате авиаударов США и Израиля 28 февраля погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и члены его семьи.

Кроме того, в ходе авиаударов погибли начальник Генерального штаба Вооружённых сил Ирана генерал-майор Абдолрахим Мусави, главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур, советник Верховного лидера и секретарь Высшего совета обороны Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще больше расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока: Иран выпустил сотни ракет и дронов, а США и Израиль нанесли новые удары по военным целям на территории Ирана.

4 марта атомная подводная лодка Военно-морских сил США в Индийском океане торпедировала и потопила иранский фрегат IRIS Dena, что стало признаком перехода конфликта в морскую фазу.