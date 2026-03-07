Из Ирана в Азербайджан эвакуированы в общей сложности 1761 человек

БАКУ/Trend/ - Продолжается эвакуация граждан Азербайджана и других стран из Ирана.

По данным Trend, с 08:00 28 февраля по 10:00 7 марта из Ирана были эвакуированы в общей сложности 1761 человек, включая граждан различных государств.

Среди них 487 граждан Китая, 297 - Азербайджана, 282 - России, 173 - Таджикистана, 118 - Пакистана, 57 - Омана, 44 - Италии, 32 - Индонезии, 20 - Испании, 18 - Саудовской Аравии, 21 - Ирана, 16 - Франции, 13 - Грузии, 10 - Болгарии, 10 - Конго, 8 - Бразилии, 8 - Великобритании, 7 - Беларуси, 7 - Узбекистана.

Кроме того, эвакуированы по 5 граждан Сербии, Нигерии, Казахстана, Афганистана и Чехии; по 4 гражданина Бахрейна, Иордании, Швейцарии, Шри-Ланки, Японии, Украины, Турции, Венгрии, Бельгии и Кувейта.

По 6 граждан были эвакуированы из ОАЭ, Словакии и Канады, по 5 - из Сербии, Нигерии, Казахстана, Афганистана и Чехии, по 4 - из Бахрейна, Иордании, Швейцарии, Шри-Ланки, Японии, Украины, Турции, Венгрии, Бельгии и Кувейта.

Также в списке значатся по 3 гражданина Катара, Бангладеш, Мексики, Филиппин, Финляндии, Румынии и Хорватии, по 2 - Непала, Ливана, Кыргызстана, Йемена, Судана, Индии и Кипра.

Кроме того, по одному гражданину Польши, Австралии, Туниса, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта, Мьянмы, Мальдив, Кубы, Южной Африки, Швеции, Германии и Ватикана были эвакуированы из Ирана через границу Азербайджана.