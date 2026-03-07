До сих пор 673 человека перевезены из Нахчывана в Ыгдыр и обратно

БАКУ /Trend/ - Перевозка пассажиров между Нахчываном и Ыгдыром продолжается на специально выделенных автобусах.

Об этом Trend сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).

«Как известно, в Международном аэропорту Нахчывана временно приостановлены рейсы. С целью организации поездок граждан из столицы в Нахчыван и обратно организованы авиарейсы из Баку в турецкий город Ыгдыр. Перевозка пассажиров из Ыгдыра в Нахчыван и обратно осуществляется Азербайджанским агентством наземного транспорта на специально выделенных автобусах бесплатно», – сообщили в AYNA.

В ведомстве уточнили, что перевозки осуществляются на 7 больших автобусах. Кроме того, для перевозок выделены резервные транспортные средства.

С 5 марта по настоящее время осуществлено 19 рейсов, 673 человека перевезены из Нахчывана в Ыгдыр и обратно. Процесс продолжается.

Отметим, что 5 марта была совершена атака дронов на Нахчыванский международный аэропорт.

Согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами установлено, что вооружённые силы Исламской Республики Иран направили четыре беспилотных летательных аппарата в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской Армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий.

Беспилотный летательный аппарат, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.