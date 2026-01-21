Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Со стороны Европы мы не видим существенных инвестиций ни в ископаемое топливо, ни в возобновляемые источники энергии

Политика Материалы 21 января 2026 03:06 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Эмин Алиев
ДАВОС /Trend/ - К сожалению, со стороны Европы мы не видим существенных инвестиций ни в ископаемое топливо, ни в возобновляемые источники энергии.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы представителей бизнеса из различных стран на мероприятии под названием «Завтрак с руководством Азербайджана» в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе.

Отметив, что основными партнерами Азербайджана в области возобновляемой энергии являются компании из ОАЭ, Саудовской Аравии, Китая, Великобритании и Азербайджана, глава государства заявил: «В сфере ископаемого топлива традиционно это были американские и британские компании. После слияния BP и Amoco это британские компании. У нас очень мало европейских компаний – одна из Франции и еще одна из другой европейской страны. Так что, честно говоря, мы не видим большого интереса со стороны европейских компаний к инвестициям».

