Президент Ильхам Алиев: Сегодня процессы азербайджано-армянского и турецко-армянского сближения идут параллельно

ДАВОС /Trend/ - Если мы не сможем достичь того, чего хотим, в регионе, мы не можем иметь стремлений к каким-либо глобальным событиям. Сегодня процессы азербайджано-армянского и турецко-армянского сближения идут параллельно.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на панельном заседании на тему «Определение экономической идентичности Евразии» в Давосе.

«Безусловно, эти процессы завершатся одновременно установлением дипломатических отношений между Турцией и Арменией, а также между Азербайджаном и Арменией», - добавил глава государства.