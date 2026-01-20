...
Президент Ильхам Алиев: Сегодня процессы азербайджано-армянского и турецко-армянского сближения идут параллельно

Политика Материалы 20 января 2026 20:52 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Эмин Алиев
ДАВОС /Trend/ - Если мы не сможем достичь того, чего хотим, в регионе, мы не можем иметь стремлений к каким-либо глобальным событиям. Сегодня процессы азербайджано-армянского и турецко-армянского сближения идут параллельно.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на панельном заседании на тему «Определение экономической идентичности Евразии» в Давосе.

«Безусловно, эти процессы завершатся одновременно установлением дипломатических отношений между Турцией и Арменией, а также между Азербайджаном и Арменией», - добавил глава государства.

