Глава МИД Азербайджана обсудил с Папой Римским межконфессиональный диалог

Фото: Джейхун Байрамов /X

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Папой Римским Львом XIV в рамках официального визита в Ватикан.

Об этом говорится в публикации министра в социальной сети "X", сообщает Trend.

"Азербайджан и Святой Престол поддерживают прочные отношения, которые важны для развития межконфессионального диалога и продвижения мультикультурализма. Эти отношения служат образцом для диалога между различными конфессиями, что является краеугольным камнем государственной политики Азербайджана", - говорится в публикации.

