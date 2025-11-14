Между Азербайджаном и Ботсваной установлены дипломатические отношения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 11 ноября в Нью-Йорке Постоянный представитель Азербайджанской Республики при ООН Тофиг Мусаев и постоянный представитель Республики Ботсвана при ООН Чарльз Масоле подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя государствами.

Как сообщает Trend со ссылкой на Постоянное представительство Азербайджана при ООН, в Совместном коммюнике выражено намерение содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между странами и народами Азербайджанской Республики и Республики Ботсвана.

В документе также подчеркивается, что правительства обоих государств при установлении дипломатических отношений основывают свою деятельность на Уставе ООН и общепризнанных нормах и принципах международного права, в частности на суверенитете и территориальной целостности государств, принципе невмешательства во внутренние дела.

Постоянные представители также направили письмо Генеральному секретарю ООН с просьбой распространить Совместное коммюнике в качестве документа ООН.