Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с гибелью журналиста Эмина Ибрагимова (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев выразил соболезнования в связи с гибелью известного журналиста Эмина Ибрагимова.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации Хикмета Гаджиева в соцсети.

Отметим, что азербайджанский журналист, корреспондент телеканала «Euronews» Эмин Ибрагимов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Турции.

