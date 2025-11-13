Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с гибелью журналиста Эмина Ибрагимова (ФОТО)

Общество Материалы 13 ноября 2025 15:38 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев выразил соболезнования в связи с гибелью известного журналиста Эмина Ибрагимова.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации Хикмета Гаджиева в соцсети.

Отметим, что азербайджанский журналист, корреспондент телеканала «Euronews» Эмин Ибрагимов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Турции.

