В Азербайджане созданы все условия для внедрения ИИ в электронную коммерцию – старший вице-президент Visa (Эксклюзивное интервью)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане созданы все условия для внедрения искусственного интеллекта в электронную коммерцию.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend рассказал старший вице-президент и руководитель отдела продуктов и решений Visa в Центральной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Годфри Салливан.

"Сегодня сотни миллионов людей по всему миру используют ИИ-инструменты, такие как ChatGPT, Perplexity или Grok. Наши недавние исследования показали, что 60 процентов пользователей обращаются к ним для поиска товаров или услуг - будь то отдых, одежда или подарки. Однако пока эти запросы не переходят в оплату", - отметил он.

Салливан подчеркнул, что следующим этапом развития коммерции станет интеграция платежных инструментов в ИИ-агенты. Например, пользователь сможет попросить ChatGPT забронировать поездку в Дубай или Баку, а ИИ-агент подберет вариант перелета, отель, рестораны и, с согласия пользователя, оформит все и совершит оплату. Это полностью изменит подход к транзакциям.

"Каждое десятилетие мы наблюдаем подобные прорывы: сначала появилась электронная коммерция, затем мобильная. Сейчас мы на пороге эпохи ИИ-коммерции, которая, по нашим прогнозам, начнет активно развиваться в ближайшие полтора-два года", - добавил он.

Старший вице-президент Visa добавил, что на недавней презентации Visa Global Product Drop компания представила программу Visa Intelligent Commerce, направленную на разработку «умных» шоппинг-ассистентов будущего. Она обеспечит защиту ИИ-транзакций для клиентов, торговцев и банков по наивысшим стандартам.

"Мы запустили пять API (Application Programming Interface): для загрузки данных Visa в ИИ-агент, подтверждения личности пользователя, защиты от мошенничества и персонализации - и все это при полном сохранении анонимности. Также мы внедрили протокол “знай своего агента”: все ИИ-агенты, участвующие в партнерской программе Visa, будут сертифицированы, чтобы банки, торговцы и пользователи были уверены в безопасности транзакций", - подчеркнул Салливан.

По его словам, эта программа открывает новые возможности для бизнеса. Сегодня крупные компании вкладывают миллионы в Google Ads или эмоциональную рекламу. Но ИИ-агенты ориентируются только на релевантность. Это выравнивает шансы для малого бизнеса, позволяя ему конкурировать без больших маркетинговых бюджетов.

"Чтобы упростить процесс подключения, мы запустили Visa Acceptance Agent Toolkit для интеграции в агентскую коммерцию. Также торговцы смогут внедрять ИИ-модели прямо в онлайн-магазины, делая покупки быстрее и удобнее", - рассказал старший вице-президент Visa.

Салливан также отметил, что процесс оплаты при онлайн-покупках все еще требует времени: приходится вводить длинный номер карты, срок действия и CVV.

"Наша цель – чтобы оплата в интернете стала такой же простой, как в магазине одним касанием. Именно на это направлена технология Visa Payment Passkey, которая позволяет использовать финансовый номер телефона или e-mail вместо ввода данных карты и авторизовать платеж через Face ID или отпечаток пальца. Это избавляет от необходимости вводить одноразовые пароли, которые мошенникам легче перехватить", - сказал он.

Представитель Visa назвал еще один перспективный проект - Visa Flex Credential. Это решение использует один универсальный идентификатор вместо нескольких карт и может работать как дебетовая или кредитная карта, а также инструмент покупки в рассрочку, переключаясь между разными вариантами оплаты для большего удобства и гибкости. Вдобавок компания тестирует стейблкоины для межбанковских операций с привязкой кошельков к сети Visa, а также через партнерства с финтех-компаниями Yellowcard и Honeycoin.

Касаемо Азербайджана, Салливан отметил, что безналичная экономика страны развивается очень динамично.

"Большинство азербайджанских банков поддерживают Apple Pay и Google Pay. Высокий уровень использования мобильных и других диджитал-устройств, а также поддержка со стороны государства и Центрального банка создают отличную базу для внедрения ИИ-агентов для шоппинга, биометрии и других инновационных решений. Уверен, в ближайшие полтора года мы увидим дальнейший стремительный рост цифровых технологий в Азербайджане", - поделился представитель Visa.

Отвечая на вопрос о малом и среднем бизнесе в Азербайджане, он сказал: "Мы предлагаем азербайджанским мелким предприятиям доступные технологии и всестороннюю поддержку. Технология Visa Tap to Phone, превращающая смартфоны на базе ОС Android в полноценные платежные терминалы, пользуется большим спросом в стране: ее поддерживают уже девять местных банков, а к началу 2025 года использование выросло на 37 процентов. Программа She’s Next Empowered by Visa, направленная на поддержку предпринимательниц, также очень успешна - в Азербайджане она проводится уже третий раз. Следующий шаг - запуск решения Visa Accept для микро-предпринимателей, которое позволит принимать оплаты на карту Visa с любого смартфона с поддержкой NFC (Near Field Communication) всего в несколько кликов. Это еще один инструмент, уравнивающий шансы бизнеса в новой цифровой экономике".